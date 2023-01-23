『美品 Lallia Mu ラリアムー フードダウンジャケット ベージュ 38【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 03時 30分に出品され03月19日 03時 30分に終了予定です。即決価格は9,997円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■アイテム

Lallia Mu ラリアムー フードダウンジャケット ベージュ 38



■ブランド

Lallia Mu ラリアムー



■状態

目立ったキズ汚れなく、まだまだ着用いただけるかと思います。



素人の自宅保管・検品です、見落しがあるかもしれません。神経質な方・完璧を求める方はご購入をお控えください。



■サイズ

表記 38

着丈 76cm

肩幅 68cm

身幅 64cm

袖丈 49cm

(平置きサイズ測定)



※素人採寸の為、サイズに多少の誤差がありますご了承ください。





■カラー

ベージュ



※公式があればそちら通りの色で記載しております。

実際のお色は、写真を参考にしてご検討いただきますようよろしくお願い致します。



■デザイン/詳細

トレンドのバッファー系アウター。ラリア・ムーからは付属パーツやディテールにこだわった、大人モードなダウンが登場です。ミドル丈でどんなボトムとも合わせやすく、パンツスタイルはもちろん、ワンピースやロングスカートと合わせ、フェミニンなスポーティスタイルもおすすめです。







■素材

表地裏地 ポリエステル 100％

詰物 ダウン 90% フェザー 10%



■発送

1〜2日程度で発送 綺麗に畳んでお包みいたします。(若干の畳ジワにつきましてはご理解いただけたら有り難いです。)





※即購入OKです！

※説明文・お写真をご覧になって購入をご検討いただけます様お願いします♪

※プロフィールの一読よろしくお願いします♪









---------✨他にもたくさん出品中✨---------



#くまきゅん



↑ こちらからご覧いただけます☺︎



--------------------------------------------

汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

Lallia

Mu

ラリアムー

フードダウンジャケット

ベージュ

38