『GORE-TEX PACLITE ナイロンジャケット ブルー 00s【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 01時 08分に出品され03月24日 01時 08分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高機能素材】

GORE-TEX PACLITEを使用しており、軽量で防水性に優れています。アウトドア活動や雨の日の使用に最適です。



【ユニークなデザイン】

背面には「STAY TRUE TO YOURSELF」というメッセージがプリントされており、個性的なスタイルを演出します。



【快適な着心地】

軽量で通気性も良く、アクティブなシーンでも快適に着用できます。



- 色: グレー

- 素材: GORE-TEX PACLITE

- デザイン特徴: 背面に「STAY TRUE TO YOURSELF」の文字

- タイプ: マウンテンパーカー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GORE-TEX

PACLITE

ナイロンジャケット

ブルー 00s