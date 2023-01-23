『EPOCA UOMO ダウンジャケット 黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 08分に出品され03月12日 15時 08分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 20年ほど前に購入し、数回着用しましたが、とても綺麗な状態です。当時8万円ほどで購入しました。素人採寸で着丈80cm、肩幅41cmです。サイズ46です。黒の襟が取り外し可能です。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エポカウォモ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EPOCA

UOMO

ダウンジャケット

黒