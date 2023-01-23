『☆新品同様・保存袋付☆Max Mara テディバケットショルダーバッグ ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 56分に出品され03月28日 23時 56分に終了予定です。即決価格は22,350円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Max Mara テディ バケットショルダーバッグ キャメルです☆



こちらは、2021秋冬コレクションにおいて日本限定で発売され、

即完売したマックスマーラのテディバケットバッグです。

マックスマーラのアイコン、テディベア コートと同様の高品質なシルクの生地に

アルパカ、ウールを特殊な技術で毛羽立たせた短い毛並みのエコファー生地は、

ボリュームがあるにもかかわらずとても軽い仕上がりです。



（↓以下HP引用です）



温かみのあるファーは、ウール、アルパカ、シルクをユニークな手法で仕立てた

エコファー素材。ブランドの「M」が刺繍され、素材の美しさが際立つ

3色の巾着のレザー部分は、ロープをイメージしたナッパのカーフレザーを使用し

美しいコントラストを強調します。

さらに、マックスマーラが誇るアイコンコートに使用される最高繊維のキャメルを

アップサイクルし、新素材として中綿に使用するキャメルクステクノロジーを採用。

環境へ配慮された仕様はサステナブルなアクセサリーとして、新しいスタイルを提案します。



購入は数年前に大手ブランドショップにて購入致しました。



購入後はほんの短時間2回のみの使用ですので

見落とす様な僅かな使用感はあるかもしれませんが

気になるダメージな非常に綺麗な状態ですので

これからも気持ち良く末長くご利用頂けるかと思います。

どんどん値上がりしているモデルです、お気になられた方は是非ご検討くださいませ。



size

縦:約19cm

横:約17cm

マチ:約10cm

ショルダー:約117cm〜132cm

素材:ウール×アルパカ×レザー

カラー:ダークブラウン

付属品:保存袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ☆新品同様・保存袋付☆Max

Mara

テディバケットショルダーバッグ

ブラウン