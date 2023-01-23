『Saturdays NYC Miller Standard Hoodie/XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 22時 51分に出品され03月10日 22時 51分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|XL(LL)
|ブランド:
|サタデーズニューヨークシティ
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落札価格8970円
10 入札履歴
終了
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