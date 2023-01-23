『Saturdays NYC Miller Standard Hoodie/XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 22時 51分に出品され03月10日 22時 51分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サタデーズニューヨークシティの

定番のスウェットパーカーです。



新品未使用



カラー:Black

サイズ: XL

着丈72cm

胸囲126cm

肩幅57.5cm

袖丈66.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: サタデーズニューヨークシティ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Saturdays

NYC



Miller

Standard

Hoodie/XL