『AirPods Max グリーン 美品、付属品完備、保証2025/4/5【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 11時 08分に出品され03月16日 11時 08分に終了予定です。即決価格は21,021円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods Max グリーンの出品です。

傷は無く、とても美品です。付属品に欠品はありません。Appleの限定保証は2025/4/5まであるので安心です。

よろしくお願いします。



【高音質】

AppleのAirPods Maxは、優れた音質を提供し、音楽や映画を臨場感たっぷりに楽しむことができます。



【快適な装着感】

メッシュ素材のイヤーカップと調整可能なヘッドバンドにより、長時間の使用でも快適です。



【スタイリッシュなデザイン】

ミッドナイトグリーンの洗練されたデザインは、どんなシーンにもマッチします。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods Max

- 色: ミッドナイトグリーン

- 付属品: 充電ケーブル

- 素材: アルミニウム・プラスチック・メッシュ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル