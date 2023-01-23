『SONY MDR-CD900ST ヘッドホン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 11時 06分に出品され03月11日 11時 06分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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２.3回使用してますが使わなくてなったため出品しました。

状態はキレイだと思います(写真参照)下さい。

動作確認済みです。



ご購入よろしくお願いします♪ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし