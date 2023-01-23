『リーバイス ジャケット アウター 冬 秋【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 10時 17分に出品され03月10日 10時 17分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着屋で買った服です。

着なくなったため出品します。

オーバーサイズで誰でも着こなしやすいと思います。

商品の状態は写真からご確認してください。。



肩幅···44cm

身幅···50cm

袖丈···65cm

着丈···61cm



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ リーバイス ジャケット アウター 冬 秋