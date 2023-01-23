『人気 モンベル 800FPライトアルパインダウンジャケット メンズL青緑【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 06時 04分に出品され04月20日 06時 04分に終了予定です。即決価格は7,721円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#こてつ屋アパレル一覧

○アイテム

mont-bellモンベル 800FP ライトアルパインダウン ジャケット Mens男性用 メンズLサイズ グリーン青緑ブルーグリーン 800フィルパワー

EXダウン 肉厚

登山 雪山トレッキング キャンプ

1101534

優れた保温性と軽量コンパクト性を両立し、アウターとして幅広く活躍するダウンジャケットです。生地には不快な静電気を軽減する帯電防止加工と、水をはじき雪の付着を防ぐはっ水加工を施しています。

○サイズ

表記L

サイズ（相当）

肩幅:50cm

身幅:56cm

袖丈:65cm

着丈:70cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

使用にともなう薄い汚れが袖、裾などにありますが

まだまだお使いいただけます◎

スタッフバッグなし

○カラー

ブルーグリーン 青緑



○素材

ナイロン

ダウン90%

フェザー10%

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。



＊写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。



カラー···グリーン



素材(詰め物)···ダウン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



カラー···グリーン,ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 人気 モンベル 800FPライトアルパインダウンジャケット

メンズL青緑