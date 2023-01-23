『OLEND オレンドオナソフトバック(コーラル)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 05時 30分に出品され03月07日 05時 30分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セレクトショップで購入しました。



短時間3回使用しました。



汚れなどはなく美品です。





OLEND[オレンド]のオナソフトバッグです。



同ブランド定番人気の本作。ショルダーバッグとバックパックに調節が可能な2WAY仕様のバッグです。



防水ナイロン素材を使用。タブレットPCも収納できるサイズ感で外側にはジッパー付きのポケット、内側にも収納しやすいポケット付きです。両サイドのストラップを引けばドローストリングバッグとして使えます。



開閉部分はマグネット式でしっかり収納することが可能です。持ち手やストラップ部分は柔らかな素材感となっており負担を軽減してくれるのも嬉しいポイント。オールシーズンでご愛用いただけるお奨めアイテムとなっております。



仕様について



・調節可能なストラップ



・メインコンパートメントはマグネット留め具の仕様



・内ポケット×1



・外側にジッパー付きポケット×1



お手入れ方法について



柔らかいブラシ、温水、石鹸で洗浄できます。



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ OLEND

オレンドオナソフトバック(コーラル)