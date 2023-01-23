『soe One Shoulder B.P Solotex【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 12時 51分に出品され03月27日 12時 51分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 soeの定番商品のワンショルダーバッグです。

経年による若干の色褪せがありますが、特別目立つような傷はありません。

中古品であることをご理解の上で購入お願いします。



高さ:45、横幅:33.5

※若干の誤差はご了承ください。



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#リュック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソーイ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ soe

One

Shoulder

B.P

Solotex