『未組立品 MG 1/100 インパルスガンダムブランシュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 30分に出品され03月08日 07時 30分に終了予定です。即決価格は10,108円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品は未組立ですが、外箱にわずかなダメージがありますので、製作していただける方にお譲りします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット 商品の状態: 未使用に近い