『りん 様専用 PIERRE HARDY ✨ピエールアルディ トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 18分に出品され03月28日 15時 18分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム】



PIERRE HARDY ピエールアルディ

POLYCUBE キューブ AV12P

BLACK-WHITE-RED

トートバッグ ビジネス 肩掛け 2WAY モザイク キャンバス canvas キューブ cube calf バイカラー A4収納可 Mac ノートPC 大容量



【サイズ】



横 38cm

縦 28cm

マチ 15cm

ハンドル 45cm



※平置きで採寸しております。多少の誤差はお許し下さい。

着画はお断りいたします。





【状態】



目立ったキズ汚れはございません。

内側汚れあり。写真ご確認ください。

末長くご愛用いただけます。

基本的に鑑定、真贋済みの商品となります。ご安心してお買い求めください。

状態については主観の部分もございますので、画像にてご確認をよろしくお願いいたします。



＊写真では判断できない、不安な部分がありましたらお気軽に質問してください。



返品についてはプロフィールご確認ください。



【付属品】



なし



【カラー】



ブラウン

ワインレッド ボルドー



【素材】



レザー 本革 PVC





【配送】



簡易包装にて発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了 承ください。



【購入元 】



当アカウントの商品はすべて以下から入手した物です。ブランド真贋鑑定済みショップ・古物市場・個人買取



お互いが気持ちの良いお取り引きが出来ればと思っております。

宜しくお願い致します。



特徴···横長



特徴···マチあり,横長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ピエールアルディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ りん

様専用 PIERRE

HARDY

✨ピエールアルディ トートバッグ