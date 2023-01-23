『ヒデタローさん専用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 22分に出品され03月21日 19時 22分に終了予定です。即決価格は10,550円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MARC JACOBS DENIM SMALL TOTE BAG

マークジェイコブス デニム トート バッグ スモール



【新品未使用】

【シリアルナンバータグ付き】

【アウトレット正規品】



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H016M06FA21



サイズ

幅:26cm x マチ:13cm x 高さ:21cm

ストラップの長さ:144cm × 幅:4cm

ストラップ ドロップ:69cm

ハンドル ドロップ:11cm



保護袋・ケアカード・タグが全て揃っています。

ショップ袋(ビニール)に入れた状態で梱包します。



#MarcJacobs出品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マークジェイコブス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヒデタローさん専用