『【訳あり】CHANEL シャネル キャビアスキン バニティバッグポーチ ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 11時 18分に出品され04月04日 11時 18分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規品







シャネルから

ココマークキャビアスキンバニティバッグポーチの出品になります♫

内側劣化の訳あり価格になります★







※こちらは信頼の置けるブランドリユースショップにて購入したシリアルナンバーシール付きの鑑定済商品になりますので真贋につきましてはご安心くださいませ〜













★付属品★



シリアルシール











★仕様★



■サイズ





【実寸サイズ】



約



縦10ｃｍ 横19.5ｃｍ マチ14.5ｃｍ





■カラー ブラック 系







★状態★







■外側





表面やや型崩れスレ汚れ革や角にスレや汚れなど使用感ありますが破れなど致命的なダメージは無くまだまだご使用いただける状態です♪

ファスナー持ち手革にダメージあり





■内側



※訳ありポイント

（内側に劣化がありレザーの剥がれがこまざいます！リペアいただくか剥がし切ってご使用いただく必要があるかと思います！ベタつきは無いです）



その他使用感、化粧品の匂いありますが剥がれ以外機能的には問題ない状態かと存じます☆彡







※大人気商品がお買得なお値段になりますので早いもの勝ちになります☆彡









■あくまでも中古になりますので神経質な方のご購入はご遠慮ください



■購入後のトラブル無しでよろしくお願いいたします



■プロフィールもご覧いただけたらと思います







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★★★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: シャネル

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