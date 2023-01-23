『ARTISAN DE LUXE アルチザン デ リュクス デニムジャケットM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 11時 06分に出品され03月11日 11時 06分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品】ARTISAN DE LUXE アルチザン デ リュクス デニムジャケットM







【商品の説明】



これからのシーズンに活躍するデニムジャケットです。



サイズ M



着丈 60cm

身幅 50cm





【商品の状態】USED品ですが目立つヨゴレなどはない状態です。





ヴィンテージ品や古着の商品の場合は、新品のような状態ではありません。



古着についてご理解いただきご購入ください。

出品している商品に「新品」と記載がない限りは、

全て古着屋で購入したアイテムとなりますので、

古着にご理解のない方は購入をお控えください。







商品に古着としての特性以上の明らかな不備がない限り返品は不可となります。





注意事項：人気のアイテムになります。気になる方はなるべく早めにご購入ください。

この状態で発売されることは今後ないと思いますのでこの機会にぜひよろしくお願いします。











送料は私の方で負担いたしますので送料分をお気になさらずご購入ください。



画像で判断ができない場合はなんでもご質問いただきますようお願いします。



価格交渉も可能です。コメント欄よりご希望の価格をお知らせください♪





241015【0718】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARTISAN

DE

LUXE

アルチザン

デ

リュクス

デニムジャケットM