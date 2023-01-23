『☆大人気☆ ジューシークチュール ハンドバッグ ブラウン チャーム付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 37分に出品され03月21日 17時 37分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※全て真贋済み正規品

※万が一コピー品だった場合は全額返金

※古物商許可証取得済み(第441410000850号)

※購入元→日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場









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○商品

☆大人気☆ JUICY COUTURE ジューシークチュール ハンドバッグ ブラウン チャーム付き





○状態



【B】



S 新品未使用~未使用に近い

AA 中古品としてかなり綺麗

A 中古品としてまあまあ綺麗

B 中古品として普通

C 傷や汚れがややあるがまだまだ使える

D 中古品として悪い(難あり含む)







○詳細

写真に写っているように角スレとバック内に汚れが少しありますが使用には問題ありません

写真をよくご確認ください







○サイズ

高さ 25cm

横幅 32cm

マチ 15cm









○カラー

ブラウン









○素材

レザー×布









○配送

1日～3日程度で発送いたします

余裕を持っての設定とさせていただいています

宜しくお願いします











BA-6357 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ジューシークチュール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ☆大人気☆

ジューシークチュール

ハンドバッグ

ブラウン

チャーム付き