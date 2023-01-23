『【美品】フェラガモ ヴァラ ハンドバッグ 編みバッグ 編み込み かごバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 26分に出品され03月18日 06時 26分に終了予定です。即決価格は14,890円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なってます

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#ぱうだあのブランド



フォロー割

2000円～5000円まで200円

5001円～9999円まで300円

10000円～50000円まで500円

複数購入で更に値引きしますのでお気軽にコメント下さい！

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ブランドバッグや小物類を多数取り扱っております

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▪️購入先▪️

オンライン古物市場

株式会社エコリングが開催しているオークション



▪️ブランド▪️

Salvatore Ferragamo

サルバトーレフェラガモ

フェラガモ



▪️仕様▪️

ハンドバッグ



▪️サイズ実寸（cm）▪️

・高さ 約16cm(持ち手含む約30cm)

・横幅 約17.5cm-約21cm

・底幅 約9.5cm



▪️カラー▪️

黒

ブラック



▪️素材▪️



▪️付属品▪️



▪️状態▪️

美品。目立った傷や汚れ、編みのほつれ等はございませんが、あくまでも中古品です。その点、ご理解いただける方、宜しくお願いします。詳細は写真にてご確認ください。

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！

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#ぱうだあのブランド

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】フェラガモ ヴァラ ハンドバッグ 編みバッグ 編み込み かごバッグ