『キャディバック 男性用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 17時 59分に出品され04月17日 17時 59分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



10年程前に定価18万円で購入いたしました。かなり使用感はありますが、ベルディングなので、出品いたしました。

ヘッドカバー3個ついています。

フードはついておりません。



値引き交渉致します。ご相談の連絡お待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: ベルディング