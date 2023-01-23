『美品 BUBBERRY サフィアーノレザー プレートロゴ トートバッグ 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 11時 29分に出品され05月03日 11時 29分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

バーバリー ハンドバック トートバック ブリーフケース シルバー金具 ロゴ金具 自立型 A4

PC対応 オールレザー メンズ シンプル おしゃれ 通勤 通学





○状態

適度な使用感はありますが、大きな傷や汚れもなくまだまだ長くご利用頂けると思います。



○カラー 黒 ブラック





○素材

レザー 本革



○購入元

大手リサイクルショップにて購入鑑定済商品になります！



サイズ

縦25

横34

マチ6 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品 BUBBERRY

サフィアーノレザー プレートロゴ トートバッグ 黒