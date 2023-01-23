『プラダ カナパLカバン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 22分に出品され03月05日 14時 22分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✴︎中古品である事ご理解下さい。

カラー···パープル

プラダ/型名···カナパ

プラダ/柄/種類···キャンバス

プラダ/バッグサイズ···ラージバッグ

正規品保証】鑑定済みの商品になります★



【商品】PRADA CANAPA プラダ カナパ Ｌ キャンバス トートバッグ マザーズバッグ ハンドバッグ 大容量 大きめ 手提げ 手持ち

イタリア製 定価 約２８万円



メンズ レディース ユニセックス



【サイズ約】横 最大幅40㎝/縦25㎝/マチ25㎝/持ち手38㎝



だいぶ前にハワイ旅行で免税で購入。

大きめなので、日本の旅行などで何度か使用。

多少の色落ちと汚れあり。

また、底が一部多少の形崩れあります。

糸ほつれ軽度あり

ある程度の使用感ありますが、比較的きれいです。

⭐︎中古品である事、ご理解の上、購入を了承お願いします。返品不可でお願いします。



他の色持っているので、こちらは、欲しい方にお譲りします。



現在はこの大きさ販売中止になっていますので、欲しくても買えない商品です。



送る際は、少し畳んで送らせていただきます。



⭐︎一度ブランディアに査定してもらってますので、正真正銘正規品です。

安心していい商品です。

布袋とギャランティーカードあります。

ギャランティーカードはサイドポケットに入れて送ります。



プラダ/バッグサイズ···L 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ カナパLカバン