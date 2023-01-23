『HHKB HYBRID Type-S 英語配列 PD-KB800BS（墨）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 02時 37分に出品され05月01日 02時 37分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2021年製。動作確認済みです。

ご活用いただける方、よろしくお願いします。



—





【高品質なタイピング体験】

HHKB Professional HYBRIDは、優れたタイピング感を提供するために設計されています。特に、静電容量無接点方式のスイッチを採用しており、快適な打鍵感を実現しています。



【多様な接続オプション】

BluetoothとUSB接続の両方に対応しており、デスクトップPCやノートPC、タブレットなど、さまざまなデバイスと簡単に接続できます。特に、ワイヤレスでの使用が可能なため、デスク周りをすっきりと保つことができます。



【コンパクトなデザイン】

コンパクトなサイズでありながら、機能性を損なうことなく、持ち運びにも便利です。デザインはシンプルで、どんな環境にもマッチします。



- ブランド: HHKB

- モデル: Professional HYBRID

- 付属品: ユーザーガイド

- 色: 黒

- 接続方式: Bluetooth / USB

- キー配列: 英語配列



ご覧いただきありがとうございます。



接続形式···有線/ワイヤレス(Bluetooth)



キースイッチ···静電容量無接点方式



キーボード配列···英語 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし