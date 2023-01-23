『【ご専用】非加熱 0.86ct 〜Earth and The Sun〜【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 17時 59分に出品され04月24日 17時 59分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ご専用になります】



非加熱 バイカラーサファイア

Weight：0.86ct

Color：Blue/Yellow

Treatment：無処理/非加熱

Clarity：SI



【〜Earth and The Sun〜】



眩しいほどに鮮やかな瑠璃色の地球を

燦々と照らす太陽。

そんな情景が浮かんでくるような

パワフルで美しいバイカラーサファイアです。

透明感と照りがあり、場面が大き目なのも

この子のチャームポイントです(*^^*)

強度に影響はありませんが、ルーペレベルで

表面に若干出ている内包物があるため

こちらの価格でご案内させて下さい☺️



GIAメンバー、LGLのソーティングカードが付属します。



素敵なご縁がありますように♪



お取引に際し、下記の点をご理解下さい。



■即購入可能です。

■天然石の為、微細なキズや窪みがある場合がございます。

完璧をお求めの方は、購入をお控え下さい。

■色合いはお使いの端末によって異なってまいります。

イメージと違う、等の返品は承りかねますので

予めご納得頂いた上でのお取引をお願い致します。

■価格交渉はご希望の金額をご提示の上、ご相談下さいませ。

■3万円を超えるお品は

宅急便コンパクトで発送致します。

■ルース購入後の返品に関しましては

すり替え等防止の為

基本的に承りかねますのでご理解下さいませ。

■商品ご到着後のご質問に関しましては

必ず評価前にお願い致します。



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カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 【ご専用】非加熱

0.86ct

〜Earth

and

The

Sun〜