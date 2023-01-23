『【ご専用】非加熱 0.86ct 〜Earth and The Sun〜【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 17時 59分に出品され04月24日 17時 59分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
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¥ 14520
シルバー パール付き ネックレス
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PT パライバトルマリン 0.2ct 非加熱 鑑定書付き 指輪 新品
¥ 199800
箱付き 希少美品 Dior ヴィンテージ ブローチ ハチドリ ゴールド エナメル
¥ 20808
★モルダバイト シルバー s925★指輪 リング フリーサイズ パワーストーン
¥ 10140
【美品】Vendome Aoyama ネックレス
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ete K18 ダイヤモンド 0.1ct リング「ブライト」
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【Ｐｔ８５０】 プラチナリング ヴィンテージ TOEICROWN 重さ３.７ｇ
¥ 13000
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Pt900 新品仕上げ✨タンザナイト 11.52カラット リング 鑑別書付き
¥ 355320
G2087 ブルガリ 13号 K18WG アストラーレ チェルキリング 指輪
¥ 83720
ヴァンドーム青山 ペリドット ダイヤ ネックレス k18
¥ 14000
【現行品】 ティファニー K18 ビーンズ ピアス 片耳用 5349
¥ 28116
美品☆AGATHA PARISビンテージゴールドチャームブレスレット
¥ 10764
TIFFANY ティファニー ナロー リング 1837 15号 人気サイズ 銀
¥ 12792
セルジュトラヴァル 7連リング『接吻』 シルバー 12号
¥ 7800
ほぼ未使用！ GINZA TANAKA ギンザタナカ 18k ブレスレット 5g
¥ 32000
JJ377★高級 非加熱ピンクサファイア0.422ct K18WG ヘッド ソ付
¥ 18998
落札価格14040円
896 入札履歴
終了
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