『中古美品 希少】NIKE AIR JORDAN 1 Retro High OG【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 02時 37分に出品され03月27日 02時 37分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
こまちの宝箱 専用
¥ 5499999
PUMA x ワンピース 麦わらのルフィ スエード スニーカー
¥ 11800
Clarks 黒 レザー ローファー 25.5cm
¥ 7644
REDWING 8133 スーパーソール 羽根タグ 9E 27cm ブラック
¥ 13000
JUNYA WATANABE MAN × New Balance 29cm黒
¥ 31280
NIKE AIR JORDAN 1 LOW COURT PURPLE
¥ 7799
【美品 人気】New Balance☆スニーカー☆27.5㎝☆グレー
¥ 9607
ナイキ SB LIGHT CARBON AND MONARCH 27.5
¥ 11049
リックオウエンス ラーモンズ スニーカー41 LDEP シボ加工 希少
¥ 25545
Nike ナイキ Air Jordan 1 High OGエアジョーダン1ハイ
¥ 12000
Oakley Brain Dead Flesh
¥ 12870
yohji yamamoto pour homme 捻れドクターマーチン
¥ 23000
ニューバランス 990V4 グリーン
¥ 11000
新品! adidas アディダス スタンスミス 28cm
¥ 9360
BOSS REPREVE(R)アッパー ニット スニーカーサイズ43
¥ 10400
28cm ナイキ ダンク ハイ DUNK HI RETRO PREMIUM
¥ 7409
BIRKENSTOCK Tatacoa CE BF／メンズ サンダル 26.5
¥ 10530
A Ma Maniere × Nike Air Jordan 1
¥ 20746
落札価格8579円
917 入札履歴
終了
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