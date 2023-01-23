『中古美品 希少】NIKE AIR JORDAN 1 Retro High OG【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 02時 37分に出品され03月27日 02時 37分に終了予定です。即決価格は8,579円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 中古美品 希少】NIKE AIR JORDAN 1 Retro High OG 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 中古美品

希少】NIKE

AIR

JORDAN

1

Retro

High

OG