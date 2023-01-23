『［美品/GPU搭載］MacBook Pro 15inch 2018/210【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 07時 27分に出品され04月17日 07時 27分に終了予定です。即決価格は46,200円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ［美品/GPU搭載］Apple MacBook Pro 15inch 2018/Core i7 2.6GHz/32GB/512GB/Windows11/Office 2021/210



この度は、当店の商品をご覧頂きまして、ありがとうございます。



【Point】

★面倒な初期設定は済ませてあります♪



★「Windows11」搭載で、安心して長くお使いいただけます♪



★さらにOffice2021をインストール済み！



★グラフィックスも搭載♪



★新品バッテリーに交換済み！



【商品詳細】

・スペック

CPU: 2.6GHz 6コアIntel Core i7

SSD: 512GB

メモリー:32GB

グラフィックス：AMD Radeon pro 560x 4GB



・充放電：1回



・付属品

ACアダプタ・ケーブル

（やや変色あり、断線しておりません。動作正常）

Type-Cアダプタ



・︎ Parallels Desktop18にてWindows11搭載しております。



・MacにOffice for Mac搭載をしております。Office 2021インストール済みです。



・OSはSequoiaをアップしており、インストール済み、動作確認を行っております。



・パスワードは、「000000」に設定しております。



・ハード、端子正常、機能テストを行い、問題ありません。



・基盤、ファン、キーボード、本体周り清掃済み。コーティング有りの状態です。



・領収書の発行可能です。必要な方はご購入時にお知らせください。



［！下記注意事項のご確認をお願いいたします！］

・クリーンインストールされているため、初期化する必要はありません。また、タイムマシーンにてバックアップお取りいただくことをお勧めします。

・到着から1週間の保証期間を設けております。初期不良や説明と異なる点がある場合、当方で責任を持って対応させて頂きます。

・中古品ですので、完璧をお求めの方、経年による劣化や使用感などに対し神経質な方や不安を感じる方はご遠慮ください。また、写真の色目が実際と多少違っている場合がありますことをご了承ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます☆*:.。.



管理番号:Ri210



#MacBook Pro #Windows #Office 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし