『浮世絵、忠臣蔵八段目、初代広重画【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 23分に出品され03月12日 21時 23分に終了予定です。即決価格は14,820円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画
|商品の状態:
|傷や汚れあり
※ hiro様専用 掛軸 茶掛横幅 禅語 足立泰道「懈怠比丘 不期明日」共箱
¥ 12000
山縣有朋／書【安達健三／識】絹本 掛軸 識箱
¥ 9750
2467 小林太玄 「和敬清寂」 共箱 肉筆 紙本 掛軸 臨済宗 大徳寺 禅語
¥ 9360
【茶道具】茶掛 大徳寺 長谷川寛洲 『雲悠々水潺々』一行書 共箱
¥ 10530
中国墨 上海墨
¥ 32200
Shirley Bury『JEWELLERY 1789-1910』(全2冊揃)
¥ 17333
12B 9B 6B 印石
¥ 8580
美品 掛け軸 黄梅院 小林太玄作「福」共箱 禅語 茶掛け
¥ 13000
赤塚不二夫の色紙セット（額入り）
¥ 33150
Caruso St John Collected Works: Volume 2
¥ 11700
【真作】掛軸 仁木伴山『松景佳趣図 山水』絹本 共箱付 掛け軸 a050112
¥ 10140
掛軸 馬場汀舟作 万葉集0803「宝子」862
¥ 11000
呉竹 カラ 書道液 4色 青赤黄白
¥ 9360
掛軸 岳雪『冬景山水図 雪景』日本画 絹本 肉筆 無地箱付 掛け軸 a11123
¥ 10140
【真作】掛軸 東久世通禧(竹亭)『二行書』絹本 肉筆 共箱付 掛軸 p10103
¥ 11700
書道 紅渓石硯
¥ 8667
☆書道墨 世寶☆
¥ 10140
掛軸 二行書 逸品
¥ 8580
落札価格14820円
675 入札履歴
終了
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