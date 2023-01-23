『ete K18 ダイヤモンド 0.1ct リング「ブライト」【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 21時 22分に出品され03月11日 21時 22分に終了予定です。即決価格は20,591円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
TIFFANY ティファニー ナロー リング 1837 15号 人気サイズ 銀
¥ 12792
セルジュトラヴァル 7連リング『接吻』 シルバー 12号
¥ 7800
ほぼ未使用！ GINZA TANAKA ギンザタナカ 18k ブレスレット 5g
¥ 32000
JJ377★高級 非加熱ピンクサファイア0.422ct K18WG ヘッド ソ付
¥ 18998
Avaron アヴァロン ブレスレット 18金 ダイヤ0.1ct クロス
¥ 11050
ティファニー カラー バイザヤード ターコイズ シルバー ブレスレット
¥ 10920
k18 diluca カメオブローチ ネックレストップ cameo 希少
¥ 28626
【neneko様専用】スタージュエリー k18 ゴールド フープピアス
¥ 11000
J302特価★ドロップ雫型エメラルドsv925ピンクゴールドチェーンブレスレット
¥ 8518
ティファニー アトラスワイド シルバーリング 11号 SV925 Tiffany
¥ 10842
MICHAELA FREY WIEN イヤリング ゴールド USED
¥ 7566
ブラジル産パライバトルマリン0.347ctルースバターリャ
¥ 23672
美品 agete アガット Silver Spoon リング 指輪 14号
¥ 10920
Tiffany＆Co. ティファニー ハート サマセット メッシュリング１１号
¥ 12850
Milleniaミレニア ブレスレット スクエアカットクリスタル グレー
¥ 11700
K18 ダイヤ1.5ctピアス 4.2ｇ 小粒のきれいなダイヤ入り
¥ 77610
洗浄済＊グッチ GUCCI 925 ピアス シルバー レディース ON209
¥ 12200
agete アガット K10 ピアスチャーム
¥ 8580
落札価格20591円
232 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！