『ete K18 ダイヤモンド 0.1ct リング「ブライト」【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 21時 22分に出品され03月11日 21時 22分に終了予定です。即決価格は20,591円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ete で約一年前に購入したしました。



今価値が上がっている18Kの一粒ダイヤリングです。

0.1ctですが、縁ありなので一回り大きく見えてこのリング一つで主役級になれます＾＾



別のリングを購入し、こちらの出番がなさそうで勿体無いので出品します。



サイズ:11号

使用頻度:3〜4回（数時間程度）

カラー:ピンクゴールド

付属品:リング、ゴールドの指輪ケース、箱

保証書？はなくしてしまいましたが、このままプレゼントできるセットになっております♪



最近は金の値段が上がっているとききます。

こちら18Kのものになりますので、価値が下がることはないのではないかなと思います。



定価:75,900円



⚠︎目立つ傷などはみうけられませんが、完璧を求める方はご遠慮ください。

⚠︎簡易包装で発送いたします。



ご質問等ございましたらお気軽にお声掛けください＾＾



材質···ゴールド



号数···11号



石···ダイヤモンド



付属品···箱 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ete

K18

ダイヤモンド

0.1ct

リング「ブライト」