『【素敵なデザイン❗️】Ys YOHJI YAMAMOTO 総柄 半袖カットソー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 20時 38分に出品され03月05日 20時 38分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆とても素敵なYs YOHJI YAMAMOTO(ワイズ ヨウジヤマモト)の変形デザインの半袖カットソーになります。

◆ブラック×ホワイトのモノトーンの色合いがお洒落です。

◆ペイズリーデザインのトライバルな幾何学模様のデザインが特徴的です。

◆首元はゆったりとしたデザインになります。

◆首元の背中部分はギミックの効いた再構築のデザインになっていてお洒落です。

◆素材は綿100%のサラッとした着心地の良い生地になります。

◆モード系やグランジフェアリー系のファッションがお好きな方にオススメな1着になるかと思います。

◆男性女性問わずユニセックスでご着用していただけるかと思います。

◆サイズ表記は2になります。

◆スリムなシルエットが特徴的です。

◆実寸サイズですが、

・身幅→51cm

・着丈→79cm

◆状態ですが、

・特筆するダメージ無く程度良好かと思います。

・自宅保管品になりますので、神経質な方や完璧を求める方はお控えくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【素敵なデザイン❗️】Ys

YOHJI

YAMAMOTO

総柄

半袖カットソー