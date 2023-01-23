『ほぼ未使用！ GINZA TANAKA ギンザタナカ 18k ブレスレット 5g【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 21時 23分に出品され04月19日 21時 23分に終了予定です。即決価格は32,000円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】GINZA TANAKA(ギンザタナカ)の公式サイトから今年に購入しました！２回程付けましたが、あまりブレスレットを付ける習慣がなく大事に保管していました！これからもあまり使う機会がないと思いますのでこの度出品致します(^-^)

18金イエローゴールドの約5gです！

長さは18cmで女性にも男性にも付けれる感じだと思います^^



あまり使わずに大事に保管をしていたので個人的な感想ですがかなり綺麗な状態だと思いますが、商品の状態は写真でのご確認をしっかりお願い致します(^-^)

ケースや箱もありますので一緒にお送り致します！

数回は使用しているので一応NCNRでお願いします！！

写真に載せているのが全てです。商品の発送は入金が確認できしだいなるべく早くお送り致します！！



【ご注意】新規の方や評価が悪い方・１０以下の評価の方の入札はトラブル防止のためお断りさせいただきますのでご了承ください。



お値引は致しませんのでご了承ください(^-^)

特に質問等ございませんでしたら即購入で大丈夫なので、よろしくお願い致します‪⸜(*ˊᵕˋ*)⸝‬





【配送】ゆうゆうメルカリ便で送ります。素人梱包で送りますので、ご了承ください！！



カラー···ゴールド



付属品···箱



#18k

#18金

#ブレスレット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ほぼ未使用！

GINZA

TANAKA

ギンザタナカ

18k

ブレスレット

5g