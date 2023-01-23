『ほぼ未使用！ GINZA TANAKA ギンザタナカ 18k ブレスレット 5g【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 21時 23分に出品され04月19日 21時 23分に終了予定です。即決価格は32,000円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|未使用に近い
ブラジル産パライバトルマリン0.347ctルースバターリャ
¥ 23672
美品 agete アガット Silver Spoon リング 指輪 14号
¥ 10920
Tiffany＆Co. ティファニー ハート サマセット メッシュリング１１号
¥ 12850
Milleniaミレニア ブレスレット スクエアカットクリスタル グレー
¥ 11700
K18 ダイヤ1.5ctピアス 4.2ｇ 小粒のきれいなダイヤ入り
¥ 77610
洗浄済＊グッチ GUCCI 925 ピアス シルバー レディース ON209
¥ 12200
agete アガット K10 ピアスチャーム
¥ 8580
Pt900【天然グランディディエライト・ダイヤモンド】ペンライトトップ プラチナ
¥ 10046
セーラームーン Q-pot. ハートフル プチマカロンリング
¥ 7020
(エテ) ete レイヤード ダイヤモンド リング
¥ 7800
スタージュエリー 美品 ネックレス ロング バイカラー k18
¥ 16100
遺品整理 まとめ売り30品 アンティーク アクセサリー
¥ 7293
ショップチャンネル 10K CZ リング
¥ 10140
新品 marie helene de taillac スター スタッズ ピアス
¥ 39270
カルティエ C2 750 46号 リング FM6037
¥ 40940
TASAKI タサキ田崎真珠 マベパールイヤリング
¥ 20399
e.mジルコニアリング·13号
¥ 7644
クリスチャンディオール イヤリング ラインストーン フェイクパール ゴールド
¥ 12350
落札価格32000円
61 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！