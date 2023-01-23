『美品 HERGOPOCH エルゴポック ワキシングレザートートバッグ A4収納【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 21時 03分に出品され03月03日 21時 03分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム

HERGOPOCH エルゴポック

ワキシングレザートートバッグ



●状態

定価52800円。

若干の微細な底面角スレがある程度の美品で外側、内側共に目立った傷や汚れなく、気持ち良くご使用いただけます。ビジネスからプライベート、男女問わず使えるユニセックスなデザインです。A4サイズ収納可能。詳細は画像にてご確認ください。



●サイズ(約/cm)

高さ29cm

幅40cm

奥行き11cm



●素材

ワキシングレザー



●カラー

ブラウン 茶



【注意事項】

・お取引に関する詳細はプロフィールに記載しておりますのでご確認ください。

・サイズ表記は素人採寸のため若干誤差の可能性がございます。

・撮影環境により実物と色味が異なる場合がございます。

・お支払い確認後出来る限り迅速に発送致します。 （通常1〜2日）

・発送時は出来る限り小さく梱包して発送させていただきます。

・コメント無し即購入OKです。提示した金額で購入された方を優先致します。



特徴...マチあり、横長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルゴポック

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品

HERGOPOCH

エルゴポック



ワキシングレザートートバッグ

A4収納