『別注Barbour GAMEFAIR【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 19分に出品され03月28日 15時 19分に終了予定です。即決価格は26,312円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 限定別注バブアーゲームフェア



人気のgreen label relaxing × Barbour 別注品。

裏地や表面が特徴。



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【商品説明】

BarbourのGAMEFAIRジャケットは、スタイリッシュでありながら機能性も兼ね備えたアイテムです。ビジネシーンにもに最適です。オイルドではないので、使いやすい。



【デザイン】

シンプルで洗練されたデザインが特徴で、BLACKカラーはどんなスタイルにも合わせやすく、季節を問わず活躍します。



- ブランド: Barbour

- モデル名: GAMEFAIR ジャケット

- 色: BLACK

- サイズ: 40



大幅な値下げ交渉はご遠慮ください。



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✳︎他にも多数出品しておりますので宜しければご覧になってみて下さい☆

✳︎素人自己保管のため、細かなスリキズ、オリジワ、保存剤の香りなどはご了承の上ご購入お願いします。

✳︎細部に神経質な方はご購入をお控え願います。



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#バブアー

#Barbour 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 別注Barbour

GAMEFAIR