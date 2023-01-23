『CASIO CLASSIC A158WEA-1JF 本田翼愛用 カシオクラシック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 19時 48分に出品され03月09日 19時 48分に終了予定です。即決価格は7,402円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◼︎CASIO CLASSIC

品番：A158WEA-1JF



サイズ：36.8 × 33.2 × 8.2 mm

質量：44 g

ケース：ベゼル材質:樹脂

バンド：メタルバンド（ステンレススチール）

防水性：日常生活用防水

電池寿命：約7年



新品未使用品、箱が付属しています。

気泡緩衝材に包んで発送いたします。



本田翼さんが着用されたことで話題となっているA158WEA-1JF。



現在、各店舗で完売し入手困難となっているモデル。ドンキホーテや家電量販店でも取り扱っていないとのことです。



【注意点】

◼︎箱は紙素材の組み立て式となっており傷がつかないために丁寧に分解、梱包したのち発送いたします。20秒ほどで組み立て可能で、組み立て方法も箱に記載されておりますのでご安心ください。



◼︎他サイトでも取り扱っているため、売り切れの際はご了承ください。



◼︎専用ページは設けておりませんで、購入は早い者順となっておりますのでご注意下さい。





CASIO

カシオ

チープカシオ

腕時計

A158WEA

1JF

本田翼 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カシオ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ CASIO

CLASSIC

A158WEA-1JF

本田翼愛用 カシオクラシック