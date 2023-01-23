『【超美品】Canon EF 100mm macro F2.8 IS USM【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 06時 04分に出品され04月07日 06時 04分に終了予定です。即決価格は33,120円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キヤノン モデル名···RF100mm F2.8 L MACRO IS USM



一度も実使用せずに防湿ケースにて保管していました。傷や汚れもなく超美品と思いますが、写真にてご確認ください。



付属品:フロントキャップ、リアキャップ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン