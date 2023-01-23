『大人気！ビルケンシュトック ロンドン LONDON【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 19時 25分に出品され03月22日 19時 25分に終了予定です。即決価格は8,861円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 どうぞよろしくお願い致します！^_^



❤︎ 商品説明

ビルケンシュトックの超定番モデル、レザーのロンドンです♪

履き心地の良いスリッポンタイプのサンダルで幅広いシーンで利用できます( *´꒳`*)



❤︎ カラー

【 ブラウン・茶色 】



❤︎ サイズ

43 28cm



■注意事項■

・並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。国内正規品にこだわる方、神経質な方もご購入をお控えください。



輸送途中で外箱にシワ・凹み・破れ・汚れ等おこる場合がございます。その点ご了承下さいませ。神経質な方や完璧を求める方はご購入をお控えくださいた価格設定です。



ご理解頂いた上でご購入をお願い致します

Q-0010 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 大人気！ビルケンシュトック

ロンドン

LONDON