『【極美品/希少05サイズ】TATRAS タトラス ダウン GESSO 2XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 52分に出品され03月27日 14時 52分に終了予定です。即決価格は23,892円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

TATRAS



●商品名

メンズ GESSO ジェッソ ダウンジャケット

2way フード脱着可能



●カラー

ネイビー 黒寄りのネイビーです



●商品説明

・スクエア型のブロックパックにマットで落ち着いた大人雰囲気を醸し出す「GESSO」モデル

・着ぶくれを感じさせないスタイリッシュさに細かいパックが加わり着用感のシルエットにも一役買っています

・お好みにてフードの着脱可能にシンプルデザインはビジネスジーンにも遜色なくオンオフ利用も◎

・アイコンチケットは左腕に健在

・程よい着丈の長さで毎シーズン完売ダウン

・今年度 24モデルは149,600円にて販売中

・XL以上は即完売する希少な大きいサイズ



●サイズ：05 2XL 3L

肩幅48cm

身幅65cm

袖丈72cm

着丈74cm



素人の採寸ですので

若干の誤差はご了承ください。



●素材

ナイロン ダウン フェザー



●状態ランク：S

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着用の少ない極美品になります。



＜状態ランク＞

Ｎ：未使用品

Ｓ：極美品/ダメージ・使用感の少ない良好な商品

Ａ：美品/ダメージ・使用感はあるが、比較的良好な商品

Ｂ：ダメージ・汚れが見られる商品

Ｃ：大きなダメージ・使用感が見られる商品



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※状態ランクはあくまでも目安になりますので、画像をご参考になさってください。

※中古品ということをご理解下さい。



●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



他にも多数出品中 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品/希少05サイズ】TATRAS

タトラス

ダウン

GESSO

2XL