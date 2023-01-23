『ファーストダウンリバーシブルダウンジャケットL黒ブラック赤レッド刺繍ワンポイント【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 05時 54分に出品され04月15日 05時 54分に終了予定です。即決価格は11,817円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ブランド︎︎︎︎︎︎：



FIRST DOWN





○サイズ：



表記 L



前身頃 約68㎝

着丈 約68㎝

身幅 約55㎝

肩幅 約50㎝

袖丈 約65㎝

袖幅 約27㎝







○カラー：



黒 ブラック

赤 レッド

etc.



○状態



USED



※古着ですので新品と比べ

使用感や色あせ,スレ,ほつれ,汚れ,小傷などございますが

どれも古着の味として楽しんでいただける程度かと思います。

⚠︎人によって感じ方に差があるので、

気になる所やご不明点があればご購入前にお気軽にご質問ください





○詳細：



ロゴの刺繍と

身幅,袖幅共に大きめなダボっとした

オーバーサイズなシルエットが雰囲気抜群な一枚です。

暖かく着心地の良い生地感です。

メンズ、レディース問わずユニセックスに秋服、冬服、春服としてお使い頂けます。





#古着

#skate #street

#刺繍

#ワンポイント

#ブルゾン #アウター

#firstdown #ファーストダウン

#ゆるダボ #ビッグサイズ #ビッグシルエット



【お得情報】

当店はフォロワー様限定でお得な割引がございます。

詳細はプロフィールをご覧ください。



【値引き交渉OK】

値引き交渉等コメントは返信致します。

お気軽にご相談ください。



【即購入OK】

コメントがある場合も

即購入の方を優先致します。



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アメカジ、90s、スケーター、ストリート系を中心に

人気古着大放出中。





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No.5590 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ファーストダウンリバーシブルダウンジャケットL黒ブラック赤レッド刺繍ワンポイント