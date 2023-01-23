『【WIZZARD】Lime-green DRAPE ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 10時 19分に出品され03月04日 10時 19分に終了予定です。即決価格は12,545円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【WIZZARD】 ウィザード



2021ss



Lime-greenのリラックスムードのDRAPEジャケット



ダブルブレスト、背抜き、センターベント



▶︎ジャケット

サイズ ー

肩幅 48.5cm

袖丈 64.5cm

身幅 59.5cm

着丈 80cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【WIZZARD】Lime-green

DRAPE

ジャケット