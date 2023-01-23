『シャネル CHANEL 二つ折り財布 ビコローレ ベージュ ココマーク 正規品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 17時 10分に出品され03月12日 17時 10分に終了予定です。即決価格は12,050円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨返金保証✨

鑑定済み正規品を取り扱うオークションにて購入しております。

偽物の出品は違法ですので、絶対に行いません。

偽物がありましたら、必ず返品返金させていただきますので

評価前に取引メッセージにてご連絡ください^^

※鑑定は買取店ではなく、鑑定書を発行している鑑定所やアプリでお願い致します。





✨商品詳細✨

・ブランド名 : シャネル

・商品名：二つ折り財布

・シリアルナンバー : シールあり

・サイズ：H9cm x W12cm x D2cm

・ポケット：札入れ×1 ポケット×3 小銭入れ×1

・付属品：なし

・購入元：古物商業者専門オークション





✨状態✨「Aランク」

小銭入れや表面にスレや薄い汚れはありますが、大きな傷や破れはなく、全体的に綺麗な状態です。



○剥がれやベタつき感ありません✨

○嫌な臭い等ありません✨





✨ランク表記✨

【A】：目立たない程度の小傷、擦れ等ございますが、全体的に程度の良いお品

【B】：使用時に出来る範囲の小傷、擦れ等がございますが、普通のUSEDのお品





✨メンテナンス内容✨

レザー職人によって革専用の溶剤を使用しています。

・革専門クリーニング剤でのクリーニング

・レザー用の特別なオイルでレザーの栄養補給





✨お願い✨

商品は、あくまで中古品になります。

撮影環境により、写りきらない

細かな傷やスレがある場合もございますが

写真の状態と文章をよくお読みの上、

ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。



思っていた商品や状態と違った等の

神経質な理由での返品はお受け出来かねます。

万が一、商品が偽物の場合は返品をお受けします。



※完璧をお求めな方はご購入をお控え下さい。



・出品商品一覧⇨ #ゆなの出品財布一覧



ご不明な点があれば

ご購入前にコメントにてご確認下さい！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

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