『シャネル CHANEL 二つ折り財布 ビコローレ ベージュ ココマーク 正規品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 17時 10分に出品され03月12日 17時 10分に終了予定です。即決価格は12,050円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シャネル
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落札価格12050円
297 入札履歴
終了
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