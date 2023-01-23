『希少 GUCCI シニョーリア 24Pダイヤモンド シェル文字盤【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 29分に出品され03月17日 00時 29分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランドショップで購入しました。

ヴィンテージ特有の経年あり。

神経質な方はご遠慮ください。



箱、説明書付き



サイズ約

2.4

腕周り15



稼働





S314

33 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 希少 GUCCI シニョーリア 24Pダイヤモンド シェル文字盤