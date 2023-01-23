『【美品】 20AW PSポールスミス ジャガード チェスターコート M ウール【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月10日 23時 58分に出品され05月10日 23時 58分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

PS Paul Smith

2020年秋冬商品 定価7万前後

（株）ジョイックスコーポレーション正規品



●状態

目立つ汚れ、キズはありません。

キレイな商品です。

※素人検品ですので、細かい部分に見落としがある場合がございます。予めご了承くださいませ※



●サイズ

M



●実寸

肩幅···42cm

身幅···50cm

袖丈···64cm

着丈···92cm



●素材

表地‥毛94% ナイロン6%

裏地‥ポリエステル





●カラー···ブラック×ブラウン



●仕様

3つボタン

総裏地

センターベント

袖先ボタン４つ(飾りボタン)



●購入先

大手リユースショップ



●配送

簡易包装にて1〜2日以内での発送を心がけております。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



●中古品にご理解のある方のみ購入お願いします。



⭐️出品ページ⭐️

#ヒロselect 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピーエスポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】

20AW

PSポールスミス

ジャガード

チェスターコート

M

ウール