『クロコバック(バイカー)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 00分に出品され03月30日 06時 00分に終了予定です。即決価格は270,000円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バンコクのクロコ工場でオーダーで作ってもらバックになっています

表と裏は白のクロコ

横は黒のクロコ

バイカラーでオーダーしました

金具は金色でオーダーしました

サイズは写真でも分かる様に横30センチ

高さ23センチ

持ち手まで入れると34センチ

幅16センチ

(およそ) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ クロコバック(バイカー)