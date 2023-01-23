『新品‼️キャロウェイ レディースキャディバッグ ピンク【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 08時 15分に出品され03月17日 08時 15分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️ゴルフセット多数ございます。

是非下記をクリックしてご参照お願いします(^^)



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◾️基本的に新品での出品の場合は、値下げはできません。申し訳ございません。



◾️写真に写っているキャディバッグが今回の出品する商品になります。



別途出品しているゴルフクラブセットも多数ございます。こちらのキャディバッグに追加で来ますので、

是非下記をクリックしてご参照お願いします(^^)



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新品未使用のキャディバッグになります。

フードカバーも、付属致します。

ヘッドカバーなど写真に写っていない物は付属しません







◾️購入後の配送方法、キャンセル等全てアプリの規定ルールに従います。



◾️配達について

購入後、商品ページに記載している発送の目安内で発送いたします。お急ぎの場合は購入前に発送日のご確認をお願い申し上げます。佐川急便かヤマト運輸での発送となります。



◾️免責事項

使用中のバッグの破損、その他トラブルについては責任は負えませんが、受け取り評価前に、使用できないような欠陥がありましたら誠実にご対応致します。



◾️配達事故があった場合

追跡ありでの発送です。その他アプリの規定に準じます。



以上ご購入を心からお待ちしております。

取引完了まで宜しくお願い申し上げます



利き手···右



対象···レディース



種類···キャディバッグ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キャロウェイゴルフ