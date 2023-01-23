『【Lサイズ】ARC’TERYX ／Arc’Multi Bird Logo LS【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 16時 46分に出品され04月30日 16時 46分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARC’TERYX

Arc’Multi Bird Logo LS



BLACK

Lサイズ



背面に大きくデザインされたバードロゴが特徴的



モデル番号：X000007746



【デザイン】

・背面に大きくデザインされたバードロゴが一番の特徴と言える

・フロントはワンポイントで胸元にロゴをデザイン



【素材】

・プレミアムコットンを使用し、さらりとした肌ざわり

・プレミアムコットンとは、人にも環境にも優しいと評判が高い、価値のあるウガンダ産のオーガニックコットン



【シルエット・サイズ】

・通気を促しながら、快適さと動きやすさを確保したレギュラーフィット

・解剖学に基づいた形状で快適フィット

・立体構造により自由な動きが可能



カラーブラック

柄・デザインプリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【Lサイズ】ARC’TERYX

／Arc’Multi

Bird

Logo

LS