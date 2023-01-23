『稼動品 腕時計 SEIKO DOLCE セイコー ドルチェ 新品電池 新品ベルト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 21時 10分に出品され04月23日 21時 10分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #とけいやさん



メンテナンス済みのSEIKOの腕時計になります！



〇稼働品/ newbattery



〇正規品/ genuine product



〇クリーニング済み/ Cleaned



【駆動方式】クォーツ



【ブランド名】SEIKO



【シリーズ名】DOLCE



【文字盤カラー】ゴールド



【ベルトカラー】ブラック



【ウォッチ幅】約32.3mm



【腕まわり】約19cm



【重量】 約22.72g



【付属品】なし



社外の新品ベルト交換済み



※撮影時に使用している小物はつきません。

時計のみの販売となります



購入先は信頼できる古物市場になりますのでご安心下さい。



こちらでは全て【正規品保証】いたします。



過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、



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横取りされた場合などはご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり

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