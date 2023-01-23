『devil use Breezy Wide Set Up チャコール【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 11時 25分に出品され05月07日 11時 25分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年5月に購入しましたが、室内で1度試着しただけで屋外では着用していません。

サイズはLサイズですがシャツの丈は長めだと思います。

どうしても素材的にシワが出来やすいので梱包時の折りシワ等気にされる方はご遠慮ください。

プチプチで包んで段ボールに入れて発送します。



♯デビルユース

♯シャツ

♯夏用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ devil

use

Breezy

Wide

Set

Up

チャコール