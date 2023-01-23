『MIU MIU ミュウ ミュウ マトラッセ ハンドバッグ ベージュカラー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 06時 00分に出品され04月22日 06時 00分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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MIU MIU ミュウ ミュウが入荷いたしました♪



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【商品詳細】

ブランド名：MIU MIU ミュウ ミュウ

商品：ハンドバッグ



【ランク】

B

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■参考／ランクの程度

N：新品

S：未使用品

A：極美品

AB：美品(使用感小)

B：使用感中

C：使用感大

D：ジャンク扱い

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【状態】

角擦れあり、底面シミあり、金具部分擦れあり



※本体、付属品の状態につきましては

画像にてご判断ください。



【付属品】

本体のみ



【購入先】

古物事業者限定 ブランドオークション

（古物許可保持者限定）-----------------------------------

Fre1114-10000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミュウミュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MIU

MIU

ミュウ

ミュウ

マトラッセ

ハンドバッグ

ベージュカラー