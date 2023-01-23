『GUCCI GGスプリーム ミニバック チェリー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 44分に出品され03月30日 18時 44分に終了予定です。即決価格は36,000円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使う前に一度落としてしまって傷が1箇所ございます。(落として使ってはいません。><)

ぱっと見はあまり目立ちませんがご確認の上、ご購入ください。角のスレなどはございません!



定価136,400円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

GGスプリーム

ミニバック

チェリー