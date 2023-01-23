『資生堂 ベネフィーク パルファム ３２ml【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 15時 08分に出品され03月12日 15時 08分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★新品、未使用。

爽やかな香りです。

資生堂創業１５０周年・ベネフィーク５０周年の感謝を込めて、数量限定で発売されたお品です。

定価 22,000円



【ユニークなデザイン】

この香水は、渦巻き状のボトルデザインが特徴で、目を引く美しさがあります。宝石型のキャップは、特別な印象を与え、インテリアとしても映えるアイテムです。



【高品質な香水】

特別な場面や日常使いにも適しています。見た目から高品質であることが伺えます。

★めったに出回らない希少なお品です。お出かけや普段使いにいかがですか。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし