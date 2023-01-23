『アデランス ドライヤー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 15時 17分に出品され04月22日 15時 17分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回使いましたが、傷等もなく、新品に近い状態です。



定価47,300円で購入しました。



大切にお使いいただける方にお譲りいたします。



正規の箱は捨ててしまったので、別の箱に梱包して発送いたします。

箱以外は購入した時点の付属品全てついております。

・形名：AD-HR03

・付属品：カミガハンド、カミガかっさ、セット用ノズル、カミガス

タンド、取扱説明書（保証書付）、ユニット清掃ブラシ



#Aderans アデランス

#ドライヤー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 未使用に近い