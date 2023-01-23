『送料設置無料 日立 人気モデル洗濯機 9㌔【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 18時 48分に出品され03月24日 18時 48分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 :★ご挨拶★



すぐに、ご使用できる状態で提供致します。



【階段運搬】追加料金なし



【送料設置込み】



当ショップの家電は、大手不動産の家電付きアパートに設置する予定であった商品を販売しております。



あくまで、綺麗な中古品ですが、清掃は徹底管理しております。



★★お掃除はプロに委託★★



入荷時に清掃

出品時に清掃

購入時に清掃

発送日、前日に清掃



できるだけ、新品に近い状態で提供できるよう頑張っております。



★配送対応エリア★



【神奈川】

【東京】

【埼玉】→一部地域要相談

【千葉】→一部地域要相談

【静岡】→一部地域要相談

【山梨】→一部地域要相談



★商品詳細★



年式

2015年モデル

型番

BW-9WV



メーカー

日立



高さ 103

横 61

奥 60



容量



9.0㌔



★お薦め内容★



【翌日配送可能】

【配送日までの保管無料】

【設置無料】

【1週間間保証制度】

【リサイクル家電回収】



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購入希望

鶴見区





※メゾネットタイプ、階段が狭いなどの方は、購入前にご相談くださいませ。



全力で対応いたしますので、スタッフ一同、【購入コメント】【いいね】★お待ちしております。



SHARP、東芝、アクア、日立、ハイアール、ハイセンス、Panasonic、三菱



冷蔵庫、大型冷蔵庫、ドラム式洗濯機、レンジ、テレビ、エアコン、炊飯器、ガスコンロ、出品予定になりますので、宜しくお願いします。



【503】 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし