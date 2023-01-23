『送料設置無料 日立 人気モデル洗濯機 9㌔【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 18時 48分に出品され03月24日 18時 48分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
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|目立った傷や汚れなし
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落札価格13450円
717 入札履歴
終了
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